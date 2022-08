Promo 17-an Lebih Seru di The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RepublikIndonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022, The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality menawarkanberbagai promo menarik di bulan Agustus ini.

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality adalah hotel dengankonsep resort dengan nuansa alam yang asri, sejuk, dan bergayaseperti di pulau bali yang eksotis.

Berada di Jl. Pasar CikretegKM 3.5 Pancawati, Caringin, Bogor Barat, dikelilingi oleh nuansa pegunungan dengan udara yang dingin, dan banyaksekali pepohonan dan tanaman hias lainnya, sehinggamenjadikan hotel ini menjadi pilihan utama berlibur terutamabagi masyarakat perkotaan yang ingin mencari suasana lain yang nyaman dan tenang.

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality telah menyediakan paket kamar “Independence Day” dengan harga mulai dari Rp 570.000, harga sudah termasuk menginap di Puri Khayangan dengan kapasitas untuk 4 orang, sarapan pagi untuk4 orang, dan akses kolam renang.

Untuk makanan kami juga menyediakan promo diskon 17 % untuk menu special kami di bulan Agustus 2022 ini yaitu Ikan Pancawati dan Ayam Geprekkhas bumbu The Village. Juga ada Menu Room Servide Bar-Bar Menu, untuk cemilan ber-4 yang bisa anda nikmati dengannyaman di kamar anda.

“Bagi kalian yang sedang mencari healing terbaik di kotaBogor, salah satunya anda bisa coba di hotel kami yang baruresmi dibuka di tanggal 8 Juli 2022 kemarin. The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality hadir untuk memenuhi berbagaikebutuhan anda, mulai dari liburan bersama keluarga, meeting bersama klien, acara ulang tahun dan pernikahan, bahkan acara gathering kantor dan outbound pun di sini kami menyediakannya”, ujar Metty Yan Harahap selaku Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality.

Untuk promo menarik lainnya anda dapat menghubungimelalui WA kami di : 0812 1397 1627 atau telp 0251- 829 3094. Follow juga akun Instagram kami di @thevillageresortbywh , untuk pemesanan online anda bisa berkunjung kewww.waringinhospitality.com. ***