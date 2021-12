Ini Dia Jenis-jenis Perkakas Tangan dan Listrik

PIKIRAN RAKYAT - Alat perkakas tangan dan listrik wajib dimiliki oleh setiap orang untuk mempermudah pekerjaan mekanik mulai dari memukul paku, mengikir, memotong benda keras dan lainnya. Ada berbagai jenis perkakas tangan dari listrik yang bisa Anda temui dan masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Anda bisa membeli berbagai jenis perkakas tangan ini di toko perkakas atau secara online dengan mudah dan praktis.

Jenis-jenis Perkakas Tangan

Anda bisa membeli alat perkakas tangan dan listrik sesuai kebutuhan apakah untuk kebutuhan pabrik dan industri, UMKM, usaha atau service bengkel, maupun digunakan secara individu di rumah. Alat tangan untuk kelistrikan ini juga wajib dimiliki oleh seorang teknisi yang memang bekerja dalam urusan mekanik. Lantas apa saja jenis perkakas tangan dan listrik serta fungsinya? Simak berikut ini:

1. Obeng

Siapa yang tidak tahu obeng? Ini merupakan salah satu alat yang hampir digunakan oleh banyak orang untuk melakukan berbagai pekerjaan mekanik atau kelistrikan. Umumnya ada dua obeng yang sering digunakan, yaitu obeng pipih dan obeng kembang.

Obeng pipih atau disebut dengan obeng minus memiliki bentuk yang sama seperti lambang minus (-) di ujungnya. Obeng ini digunakan untuk membuka baut yang juga memiliki bentuk minus dan untuk mencongkel sesuatu.

Obeng kembang atau obeng plus ini memiliki bentuk plus (+) di ujungnya. Fungsi obeng ini digunakan untuk mengencangkan baut atau sekrup yang berbentuk plus. Obeng ini memiliki ukuran besar dan kecil, Anda bisa memilihnya sesuai kebutuhan.

2. Pahat

Pahat adalah salah satu alat perkakas tangan dan listrik yang memiliki fungsi untuk menyayat dan memahat benda dalam keadaan dingin (Padat). Pahat tangan sendiri memiliki berbagai bentuk bidang alat yang digunakan untuk mengikis bidang cembung, serta meratakan bidang.