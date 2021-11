Memiliki Hunian Sehat Berdesain Tropis Elegan dan Ekslusif di Masa Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - Saat masa pandemi seperti ini, banyak orang menahan diri untuk membeli sesuatu termasuk properti. Karena sebagian besar beranggapan bahwa berinvestasi di masa pandemi adalah suatu hal yang beresiko. Namun sebenarnya bukan hal yang salah jika kita tetap berinvestasi dengan membeli hunian di masa pandemi, mengingat bahwa hunian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, yang juga memiliki nilai yang kian bertambah seiring berjalannya waktu, atau dapat dikatakan sebagai suatu instrument investasi jangka panjang.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di bidang properti, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya: Lokasi dan akses ke properti atau hunian, kredibilitas dari pengembang, fasilitas, suasana lingkungan hunian, konsep hunian, sisi investasi cerdas, dan aspek-aspek lainnya yang dapat mempengaruhi kriteria ‘hunian idaman’. Selain dari itu, kita pun harus cermat untuk menentukan pilihan dari konsep huniannya sendiri.

Ada kutipan yang mengatakan “home is where the heart is.” yang berarti rumah adalah tempat di mana hati kita berada, tempat di mana kita dapat menjadi diri sendiri, tempat untuk mendapatkan kenyamanan. Maka dari itu, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih hunian, karena salah satu tujuan dari memiliki hunian ‘idaman’ adalah, para anggota keluarga yang menempatinya dapat merasakan ‘well-being’nya masing-masing.

Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Baca Juga: Nagita Slavina Masih Bingung Pilih Tanggal Lahir Anak Kedua, Netizen Ramai Beri Usul: biar Sama Kaya Rafathar

Untuk memenuhi kebutuhan akan hunian idaman tersebut, Kota Baru Parahyangan telah berhasil menjawabnya dengan mempersembahkan sebuah masterpiece yaitu Grand Nayapati Residence ‘Breathable House Designed with Nature’ Rumah dua lantai berasitektur modern tropis yang didesain secara inklusif bagi kenyamanan setiap penghuninya atau anggota keluarga. Didukung oleh adanya taman tematik yang berlokasi hanya beberapa langkah dari hunian, maka Grand Nayapati Residence mampu mendorong gaya hidup sehat setiap penghuninya.

Penerapan standar CHSE (Clean, Health, Safety, Environment Sustainability) pun telah terimplementasi dengan baik, guna mengikuti tren hunian sehat yang sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. Di mana banyak orang yang belajar, bekerja, beribadah dari rumah.