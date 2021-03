Punya Direktur Utama Baru, BTN Targetkan Makin Mudah Miliki Rumah

PIKIRAN RAKYAT - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Haru menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan, perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid.

“Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” kata Ari dalam jumpa pers terkait RUPST BNT, di Jakarta, Rabu 10 Maret 2021.

Menurut Ari, BTN optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

