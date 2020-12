Sadis! Beli Best Home Resort Bandung, Gratis Mobil dan Emas 100 Gram

PIKIRAN RAKYAT – Di pengujung tahun 2020 ini, sebuah kebanggaan luar biasa bagi Podomoro Park Bandung yang dinobatkan oleh Indonesian Property and Bank Awards 2020 sebagai “The Best Premium Home Resort in Bandung”.

Anugerah ini diberikan dengan alasan yang sangat kuat bahwa ternyata di masa krisis kesehatan dan resesi ekonomi, justru Podomoro Park mampu menjual lebih dari 1.000 unit.

Podomoro Park pun konsisten membangun di masa pandemi dan krisis ketika pengembang lain mangkrak, bahkan pailit. Juga berkomitmen memberi solusi atas kekhawatiran masyarakat akan krisis kesehatan, sekaligus jawaban atas resesi ekonomi yang mengancam investasi dan bisnis.

Atas kepercayaan luar biasa dari konsumen yang telah bergabung menjadi keluarga besar, Podomoro Park memberikan apresiasi berupa promo “Year End Big Deal".

Sebuah kesempatan di mana Anda bisa membawa pulang salah satu dari puluhan hadiah langsung, antara lain Apple Watch, mirrorless camera, GoPro Hero 7, lemari es, smartphone, smart TV, kompor elektrik, voucher menginap di Hotel Pullman Grand Central Bandung, dan masih banyak lagi (S&K berlaku).

Mau? Beli rumah dapat mobil gratis! Segera hubungi whatsapp 0813 8888 2700 atau telepon 022 7152 0888.

