Link Live Streaming Indosiar, Nonton Siaran Langsung Persib Bandung vs Madura United

PIKIRAN RAKYAT - Simak link live streaming Indosiar pada Minggu, 2 Juli 2023. Saksikan siaran pertandingan Persib Bandung vs Madura United di BRI Liga 1.

BRI Liga 1 kembali bergulir pada Juli 2023. Pada hari ini, akan tersaji laga seru antara Persib Bandung vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Minggu, 2 Juli 2023.

Seluruh pertandingan ini bisa disaksikan melalui Indosiar. Link live streaming akan disediakan Pikiran-Rakyat.com di bawah artikel ini.

Laga Persib Bandung vs Madura United akan menjadi salah satu laga terpanas di ajang-ajang pembuka pada Juli ini. Pada pekan pertama kemarin, sudah ada dua pertandingan lain digelar yakni Bali United vs PSS Sleman yang berakhir dengan skor 0-1. Satu laga lainnya adalah Persis Solo vs Persebaya yang bereakhir dengan skor 2-3.

Untuk pertandingan hari ini Persib berperan sebagai tuan rumah. Anak Asuh Luis Milla pasti akan bermain cukup serius mengingat Madura United punya segudang pemain berkualitas.

Madura United pun pasti akan sama. Pasalnya, mereka ingin membalas Persib Bandung di mana statistik pertandingan keduanya memperlihatkan jika Persib lebih unggul.

Statistik 5 Pertandingan Terakhir

Madura United vs Persib Bandung (Jumat, 20 Januari 2023) 0-1

Persib Bandung vs Madura United (Sabtu, 30 Juli 2022) 1-3

Persib Bandung vs Madura United (Minggu, 13 Maret 2022) 3-2

Madura United vs Persib Bandung (Sabtu, 4 Desember 2021) 0-1

Madura United vs Persib Bandung (Sabtu, 5 Oktober 2019) 2-1

Bisa dilihat jika Persib memenangkan tiga laga melawan Madura United. Sedangkan Madura United hanya memenangkan 2 laga saja.

