Dirumorkan Tinggalkan Persib Bandung dan Dipinjam Persis Solo, Ciro Alves Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – Penyerang Persib Bandung, Ciro Alves dirumorkan akan meninggalkan Persib Bandung untuk kompetisi musim depan. Dia digadang-gadang akan pindah ke Persis Solo dengan status pinjaman.

Rumor kepindahan striker asal Brasil itu berembus kencang di beberapa akun Instagram. Padahal, Ciro Alves diketahui masih menyisakan kontrak satu tahun ke depan di klub berjuluk Maung Bandung itu.

Menjawab rumor yang berembus dan kekhawatiran bobotoh, Ciro Alves akhirnya buka suara. Melalui unggahan story Instagram pribadinya, Ciro meminta bobotoh tenang.

Pemain berusia 33 tahun itu menyebut bahwa rumor yang beredar tentangnya berasal dari akun yang hanya mencari klik saja. Dia memastikan masih fokus bermain bersama Persib untuk musim depan.

Baca Juga: Presiden Persiraja Banda Aceh Jadi Tersangka Kasus Pembelian Klub dengan Cek Kosong

"Don't be carried away by rumors or false news. All they want is comments and clicks to their pages. Focus for next season, (Jangan khawatir dengan rumor atau berita keliru. Yang mereka inginkan hanyalah komentar dan klik ke halaman mereka. Fokus musim depan)," kata Ciro, melalui unggahannya, Selasa, 18 April 2023.

Respons Manajemen

Manajemen Persib sampai saat ini belum banyak bicara soal bursa transfer pemain di jendela transfer Liga 1 musim ini. Mereka terpantau belum mengumumkan nama pemain yang datang dan pergi dari Persib.

Baca Juga: Chelsea Kian Terpuruk Usai Datangkan Frank Lampard, The Blues Telan 4 Kekalahan Beruntun dan Cuma Cetak 1 Gol

Saat ini, kabar yang beredar adalah para pemain Persib diliburkan hingga Juni 2023 mendatang. Artinya, para penggawa punya waktu lebih dari satu bulan untuk liburan.