Persib Bandung Rilis Jersey Terbaru Liga 1 2023-2024, Usung Tema Retro 90-an

PIKIRAN RAKYAT – Persib Bandung telah merilis jersey yang akan digunakan untuk musim kompetisi Liga 1 2023-2024. Rencananya, liga 1 musim depan digelar awal Juli 2023.

Jersey terbaru Persib musim depan dirilis para Jumat, 14 April 2023 dengan mengusung tema retro tahun 90-an. Spirit era 90-1n itu tertuang dalam desain, filosofi, dan kampanye yang mengangkat tema “inpired by the90’s, Worn by The Futurist,”.

Mengutip laman resmi Persib, jersey terbaru yang diluncurkan ini terdiri dari jersey utama (kandang/home) dan jersey tandang (away). Sedangkan jersey ketiga (alternatif), latihan (training) dan official kit lainnya akan diluncurkan secara bertahap pada Juni 2023 mendatang.

Mengintip inspirasi dekade 90-an, periode itu disebut menjadi salah satu dekade paling ikonik bagi Persib, selain 60-an dan 80-an. Sebab, pada dekade itu, Persib tiga kali mengangkat trofi juara bersejarah yaitu Kompetisi Perserikatan 1989/1990, Kompetisi Perserikatan 1993/1994, dan Liga Indonesia 1994/1995 yang merupakan edisi perdana kompetisi semiprofesional.

Tak hanya itu, dekade 90-an pun menjadi era emas munculnya sejumlah pemain legendaris Persib. Ketika para legenda yang lahir di era 80-an masih bertahan seperti Robby Darwis, Djadjang Nurdjaman, Adeng Hudaya, Adjat Sudradjat, Yusuf Bachtiar, Yudi Guntara, Dede Iskandar, Dede Rosadi, bintang baru Persib bermunculan di era 90-an yang dimotori Sutiono Lamso, Asep Sumantri, Nandang Kurnaedi, Yadi Mulyadi, Asep Dayat, Anwar Sanusi, Gatot Prasetyo, Yaris Riyadi hingga Dadang Hidayat.

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono berharap, jersey terbaru itu diharapkan dapat menginspirasi dan mengangkat spirit kepada pemain Persib untuk meraih prestasi seperti yang diraih pada dekade 90-an.

"Bahkan, bukan hanya seperti, kita berharap, pada dekade ini, PERSIB bisa melebihi prestasi pada dekade 90-an. Spirit itu yang ingin ditanamkan kepada seluruh anggota tim melalui jersey baru ini," kata Teddy.

