Ulang Tahun ke-90, Persib Bandung Dibanjiri Doa dan Harapan

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung merayakan hari jadi ke-90 pada Selasa hari ini, 14 Maret 2023. Persib yang memiliki kepanjangan Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dibentuk pada 14 Maret 1933. Klub ini memiliki julukan Maung Bandung dan Pangeran Biru.

Dalam kompetisi Liga 1 musim ini, Persib menduduki posisi ke-2 klasemen sementara dengan kemenangan 16 kali, hasil imbang 5 kali, dan kalah 7 kali. Pada hari istimewa ini, sejumlah pemain dan para pelatih menyampaikan doa dan harapannya bagi klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ini.

“Wilujeng Milangkala (Selamat Ulang Tahun) @persib 90th,” kata kiper I Made Wirawan yang sudah berkostum Persib sejak 2012 ini.

Baca Juga: Takluk di Tangan Persik Kediri, Persib Bandung Gagal Kejar PSM Makassar di Puncak Klasemen Sementara

“Klub yang tersimpan dalam hati saya, klub besar dengan sejarah yang hebat. Klub dengan warna biru langit, selamat dan sukses selalu! 90 tahun dari prestasi dan kemenangan,” ujar pelatih kiper Luizinho Passos dalam Bahasa Inggris.

“Selamat Ulang Tahun yang ke-90 cintaku @persib I am proud to be part of this family (saya bangga menjadi bagian dari keluarga ini),” tulis asisten pelatih Manuel Cacallana di akun Instagram pribadinya @cascallana.coach.

Sementara itu, kiper utama Persib Teja Paku Alam yang juga berulang tahun di hari yang sama mengucapkan selamat ulang tahun dalam Bahasa Minang.

Baca Juga: Skenario PSM Makassar Juara BRI Liga 1 Pekan Ini: Curi Poin di Kandang Persita, Persib Kalah dari Persebaya

“Salamaik ulang tahun Persib 90 th sukses taruih jaya taruih (Selamat ulang tahun Persib 90 th sukses terus jaya terus) @persib,” ujarnya dalam unggahan di Instagram Story.