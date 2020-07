Ridwan Kamil Samakan Suasana Juara Persib dengan Liverpool

View this post on Instagram

EKSPRESI WARGA, Saat @persib_official Juara. Saya memotret peristiwa bersejarah ini dari atas mobil Bandros dengan lensa tele. Ragam ekspresi dari anak kecil sampai nenek-nenek. Kemenangan klub bola memang hiburan sejuta umat. Saya duga, warga Liverpool juga mengekspresikan yang sama hari ini. Merayakan kemenangan @liverpoolfc sebagai juara Premier League. #YNWA.