Laga Tunda Persib vs Persija Digelar 11 Januari 2023, Luis Milla Ingin Pertahankan Laju Positif Tim

PIKIRAN RAKYAT - Laga tunda Persib vs Persija di BRI Liga 1 2022 akan digelar pada Rabu, 11 Januari 2023. Hal itu diketahui setelah PT Liga Indonesia Baru (LIB) merilis jadwal pertandingan putaran kedua musim 2022-2023.

Adapun putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 akan dimulai pada Sabtu, 14 Januari 2022. Sebelum itu, akan ada tiga laga tunda yang digelar terlebih dahulu, antara lain PSIS vs Bhayangkara, Barito Putera vs PSM Makassar, Persib vs Persija.

Terkait laga tunda Persib vs Persija, terdapat dua opsi stadion sebagai venue pertandingan tersebut yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) atau Stadion Si Jalak Harupat.

Akan tetapi, peluang terbesar laga itu akan dimainkan di Stadion GBLA menyusul keluarnya hasil risk assessment yang dilakukan Mabes Polri. Stadion GBLA masuk dalam kategori baik.

"Risk assessment yang diinisiasi Ditpamobvit Polda Jawa Barat kami jadikan acuan untuk memperbaiki dan itu sebagai syarat penyelenggaraan Liga 1 2022-2023. Tentunya, masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan agar lebih baik lagi," ujar General Coordinator Persib, Budhi Bram Rachman, dikutip dari laman resmi Persib.

Jelang laga tunda Persib vs Persija pada 11 Januari 2023, Pelatih Persib Bandung berharap tren kemenangan bisa diraih timnya pada putaran kedua liga demi posisi lebih baik di tabel klasemen.

Harapan itu merupakan salah satu doa yang disampaikan pelatih asal Spanyol tersebut ketika menyambut momentum pergantian tahun.

"Tentunya, saya juga berharap Persib bisa terus meraih hasil positif dalam setiap pertandingannya di putaran kedua nanti," ujar pelatih Persib Bandung Luis Milla, dikutip dari laman resmi klub, Minggu, 1 Januari 2023.

