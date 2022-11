Ada 3 Laga di BRI Liga 1 Tak Ikut Sistem Bubble, Catat Jadwal Persib Bandung vs Persija Jakarta

PIKIRAN RAKYAT – Nasib laga Persib Bandung vs Persija Jakarta dan keseluruhan kompetisi BRI Liga 1 musim 2022-2023 menemui titik terang.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus mengungkapkan bahwa kompetisi Liga 1 BRI musim 2022-2023 akan kembali dimulai usai tertunda menyusul tragedi berdarah di Kanjuruhan pada awal Oktober 2022.

Sisa laga putaran pertama Liga 1 BRI musim 2022-2023 diputuskan akan dilakukan dengan sistem buble di Jawa Tengah dengan menunjuk 4 stadion sebagai venue yakni Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Jatidiri (Semarang), Stadion Sultan Agung (Bantul) dan Stadion dr Moch Soebroto (Magelang).

Ferry Irawan juga mengungkap ada tiga laga yang tidak akan dimasukan kedalam sistem bubble sehingga dapat menggelar laga home away dan dihadiri oleh penonton.

Ketiga laga tersebut adalah Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSIS vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera vs PSM.

“Waktu terlalu rapat, jadi tidak mungkin ada tiga pertandingan itu. Kalau tetap dimasukkan, jadwal sampai week ke-17 akan terganggu,” ungkap Ferry Paulus seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Senada dengan pernyataan tersebut, YouTuber Rony Anwari yang disebut-sebut memiliki koneksi ke PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) sebagai induk Persib Bandung turut mengonfirmasi.