Viral! Paket Jersey Persib yang Dikirim ke Jakarta Dicorat-coret, Begini Nasib Pelaku

PIKIRAN RAKYAT - Viral seorang pelanggan berdomisili di Jakarta kecewa usai mendapati paket miliknya dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab.

Paket berisi merchandise Persib Bandung berupa jersey yang dibelinya dari official store tersebut diduga dicorat-coret oleh oknum karyawan sebuah ekspedisi pengiriman.

Kejadian tak menyenangkan yang diunggah oleh akun @bobotohcikarang itu pun mendadak viral di Twitter.

“Halo @jntexpressid kurir anda sangat sopan sekali. Kejadian hari ini menimpa rekan kami yang berdomisili di Jakarta,” cuit @bobotohcikarang pada Senin, 19 September 2022.

Netizen pun ikut geram dengan kejadian tersebut, karena terdapat karyawan yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Noraaak to the next level," komentar @braaaaannnnddd.

"Nu kie yeuh (yang seperti ini) rivalitas dongo teh. Nanti kena SP atau bahkan PHK paling terburknya, nangis geraaa," komentar @Iqballfahrizal.

"Jadi kurir seharusnya profesional ngab, kudu bisa bedain mana sedang bekerja mana sedang main," komentar @Yhat_UP.