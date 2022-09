Harapan Teddy Tjahjono Pupus, Polisi Tidak Izinkan The Jakmania ke GBLA Saat Persib vs Persija di BRI Liga 1

PIKIRAN RAKYAT - Persib vs Persija akan tersaji di pekan ke-11 kompetisi BRI Liga 1 2022. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung, Minggu, 2 Oktober 2022.

Suporter Persija atau The Jakmania tidak mendapat izin Polda Jabar menyaksikan langsung pertandingan di stadion sementara Direktur Persib Teddy Tjahjono berharap sebaliknya.

Teddy Tjahjono sebelumnya berencana mengundang The Jakmania ke Bandung saat pertandingan Persib vs Persija. Dia ingin hubungan Bobotoh dan The Jakmania membaik.

Menurutnya, rivalitas Persib dan Persija sudah melewati batas yang mana seharusnya rivalitas cuma 90 menit di lapangan. Dan tidak berlanjut di luar lapangan.

Baca Juga: Viral! Aksi Nekat Pengemis Nyelonong Masuk ke Rumah Warga Bikin Geram Netizen: Pengen Ngamuk

Apalagi, menurut Teddy, sepak bola merupakan olahraga yang semestinya dinikmati setiap orang.

Rencana Teddy ingin mengundang suporter Persija atau The Jakmania ke Bandung tidak mendapat lampu hijau dari Polda Jabar.

Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan bahwa pihaknya beralasan keputusan tidak diijinkannya The Jakmania datang ke GBLA berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi kepolisian dengan panitia pelaksana pertandingan Liga 1 2022.

"Tidak diizinkan, tidak akan dibiarkan masuk," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis, 22 September 2022.

Baca Juga: Ferdy Sambo Tamat, Pemecatannya Sedang Diproses ke Setneg, Polri: Keputusan Presiden Siap Terbit