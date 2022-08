Luis Milla Unggah Video Saat di Graha Persib, Bobotoh: Bawa Persib ke Puncak, Coach

PIKIRAN RAKYAT - Pelatih baru Persib Luis Milla mengunggah video pada akun Instagram @luismillacoach ketika dirinya diperkenalkan kepada publik di Graha Persib pada Senin, 22 Agustus 2022.

Dalam video tersebut, ia terlihat berbincang dengan seorang pria dan berkeliling mengitari serta melihat-lihat bagian dalam Graha Persib.

Rupanya, pria tersebut menjelaskan sesuatu pada Luis Milla.

Luis Milla juga berfoto dengan bobotoh yang memakai seragam SD.

Sampai berita ini ditulis, unggahan tersebut disukai oleh lebih dari 67 ribu pengguna Instagram dan dikomentari oleh 2.193 orang.

"Buat perubahan di Persib, Coach. Bawa ke jalur kemenangan dan bawa Persib ke puncak lalu juara," tulis akun @hus***.

Bobotoh lain memberi semangat pada Milla dan ingin Milla segera melatih Persib.

"If you (are) still waiting for Kitas, please give your instruction and training plans to Budiman coach. We need (to) make rebuilding this time as soon as possible. Urgent (jika Anda masih menunggu KITAS, tolong berikan instruksi dan strategi latihan pada pelatih Budiman. Kami butuh pembangunan ulang saat ini secepatnya)," tulis akun @ino***.