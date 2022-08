Klasemen Liga 1 Jelang Persib vs Bali United, Maung Bandung Bisa Salip Persija jika Menang

PIKIRAN RAKYAT - Enam pertandingan akan tersaji pada pekan keenam Liga 1 2022-2023, salah satunya laga Persib Bandung vs Bali United yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Selasa, 24 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

Ada pula pertandingan antara Persik Kediri vs PSS Sleman dan Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang.

Ada pula pertandingan antara Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC dan Borneo FC vs Dewa United, serta Persis Solo vs Madura United pada pukul 20.00 WIB.

Namun, pertandingan yang mendapat banyak sorotan adalah big match Persib Bandung vs Bali United.

Pelatih baru Persib, Luis Milla, belum bisa menangani tim lantaran Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) yang belum rampung.

Asisten pelatih Persib Budiman Yunus lah yang menggantikan sementara. Budiman bertekad memenangkan pertandingan sebelum tugas kepelatihan dijalankan Luis Milla.

Bali United memenangkan pertandingan pada laga sebelum ini saat berkunjung ke kandang Barito Putera.

Merujuk pada hal tersebut, pelatih Bali United Stefano Cugurra optimistis bisa menang pada laga ini.

