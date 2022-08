Luis Milla Pelatih Baru Persib Bandung, Ini Pencapaian Terbaiknya Saat Latih Timnas Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, ditunjuk sebagai perlatih baru Persib Bandung.

Situs resmi Persib Bandung mengumumkan penunjukan Luis Milla sebagai pelatih baru Persib Bandung pada hari ini, 19 Agustus 2022.

“Sebagai bentuk komitmen untuk membangun tim yang berprestasi, baik di level nasional maupun Asia, pada Jumat, 19 Agustus 2022, PT Persib Bandung Bermartabat secara resmi mengumumkan penunjukan Luis Milla sebagai pelatih,” kata pernyataan klub.

Luis Milla rencananya akan langsung menangani tim utama Persib Bandung di Liga 1 musim ini menggantikan Budiman sebagai pelatih sementara.

Luis Milla antusias atas pengumuman dirinya sebagai pelatih baru Persib Bandung. Melalui akun Twitter pribadinya @luismillacoach, dia mengaku tidak sabar untuk bertemu para Bobotoh.

“Very excited to join @Persib. Hatur nuhun pak @glennsugita for this wonderful opportunity. See you soon Bobotoh!” ujarnya di Twitter.

Sebelumnya, Persib Bandung santer dikaitkan dengan beberapa pelatih asing sejak mundurnya Robert Alberts.

Ada nama-nama besar seperti Kim Do-hoon, Paul Munster, Mario Gomez, hingga mantan pemain dan pelatih Persib Bandung Milijan Radovic.

