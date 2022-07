Jersey Persib Bandung yang Asli Punya Ciri Khusus, Simak Penjelasannya

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung meluncurkan jersey terbaru untuk musim kompetisi 2022-2023. Jersey tersebut sudah dipakai untuk latihan pada Selasa, 19 Juli 2022.

Jersey Persib Bandung mengusung tema Bandung Kembali Begelora. Jersey yang diluncurkan berupa seragam kandang (home), tandang (away), alternatif, latihan, dan official kit.

Dipilihnya tema Bandung Kembali Bergelora ditujukan sebagai pertanda kembalinya Persib ke Bandung setelah musim sebelumnya menjalani kompetisi di luar Bandung.

Gebrakan baru dalam jersey dan official kit ini yakni memuat QR Code, untuk menunjukkan bahwa jersey atau official kit tersebut merupakan produk asli yang disertai oleh e-sertifikat dari Official Store Persib.

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono mengajak kepada seluruh bobotoh untuk kembali antusias mendukung Persib.

“Melalui tema #BandungKembaliBergelora tersebut, tidak hanya untuk seluruh bobotoh, namun juga untuk seluruh mitra Persib, mari kita Bersama-sama Kembali ke Bandung dengan menggelorakan kembali semangat untuk mendukung Persib," ucapnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Persib pada 18 Juli 2022.

"Agar di musim kompetisi yang baru, Persib dapat memberikan hasil yang terbaik dan juga optimal,” sebut Teddy.

“Jersey dan official kit baru ini diharapkan juga memberikan sebuah kebanggan bagi seluruh pemain Persib pada saat memakainya, karena karakteristik Kota Bandung dalam bentuk corak, aksen, dan ornament tersebut telah tersemat dan tertuang manis pada setiap sudut jersey dan official kit terbaru tersebut,” sebut Teddy.***