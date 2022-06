Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC Akan Dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan terakhir babak penyisihan grup C Piala Presiden antara Bali United vs Persebaya dan Persib Bandung vs Bhayangkara FC, tidak lagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Kemungkinan pertandingan Persib Bandung vs Bhayangkara akan dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Namun, kepastian apakah Si Jalak Harupat bisa digunakan atau tidak, menunggu hasil rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh kepolisian dan panitia penyelenggara pertandingan.

Rapat itu rencananya akan dilakukan pada Senin, 20 Juni 2022 pagi.

General Coordinator LOC Persib, Budi Bram Rachman mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan terkait.

Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai pihak ada wacana untuk pertandingan nanti dipindahkan ke Stadion Si Jalak Harupat.

“Untuk dua pertandingan ini (Bali United-Persebaya, dan Persib-Bhayangkara), kami baru mengajukan surat permohonan rekomendasi untuk bermain di Jalak Harupat. Intinya ada proses dan kita ikuti hasil dari proses itu,” tuturnya Minggu 19 Juni 2022.