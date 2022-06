Marc Klok Doakan Anak Ridwan Kamil: Tempat Terbaik di Sisi Tuhan untuk Eril

PIKIRAN RAKYAT - Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hilang di Sungai Aare sejak dinyatakan telah meninggal dunia setelah 7 hari proses pencarian.

Duka mendalam menyelimuti keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas kepergian Eril yang dinyatakan hilang sejak Kamis, 26 Mei 2022.

Politikus, artis, hingga atlet turut ikut berbela sungkawa atas kepergian Eril, tak terkecuali pemain Persib Bandung, Marc Klok.

Melalui Twitter-nya, gelandang Timnas Indonesia itu mendoakan agar Eril mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga Ridwan Kamil yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Lepas Kepergian Putranya, Ramzi Yakini Eril Meninggal dalam Keadaan Syahid

"Hi Pak @ridwankamil, my deepest condolences for the sudden loss of your son. You and your family are in my thoughts and prayers. Tempat terbaik di sisi Tuhan untuk Eril. Rest in peace," kata Marc Klok.

Dalam cuitan Marc Klok, seorang netizen mengunggah foto Eril memakai kaus Persib lengkap dengan jaket berwarna biru dan syal bertuliskan nama klub asal Jawa Barat itu.

"Eril seorang bobotoh," kata netizen.

Sebelumnya, Ridwan Kamil putuskan pulang ke Indonesia tanpa putra sulungnya, Eril.