Update Transfer Persib Bandung: Ciro Alves Resmi Bergabung dengan Pangeran Biru

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung resmi merekrut Ciro Alves dari Persikabo. Kabar tersebut diumumkan Persib Bandung melalui media sosial resminya pada hari ini, 13 April 2022.

"It's official now! Wilujeng Sumping Ciro Alves," sebut pernyataan resmi Persib Bandung.

Sebelum bergabung ke Persib Bandung, Ciro Alves membela Persikabo sejak tahun 2019. Ciro Alves tampil memukau bersasma Persikabo di Liga 1 2021-2022.

Ciro Alves total menciptakan 20 gol dari 32 penampilan bersama Persikabo. Namanya pun masuk ke dalam daftar top skor Liga 1 2021-2022.

Sebelumnya, rumor merapatnya Ciro Alves ke Persib Bandung sudah banyak dibicarkan oleh para bobotoh.

Musim lalu, Ciro Alves pun sempat kencang dirumorkan akan ke Persib Bandung, namun urung.

Ciro Alves akan mengisi pos lini depan Persib Bandung yang baru saja ditinggalkan Bruno Cantanhede.

Dengan merapatnya Ciro Alves, Persib Bandung total sudah merekrut 3 pemain baru sejauh ini.