Update Transfer Persib Bandung: Bruno Cantanhede Resmi Tinggalkan Pangeran Biru, OTW Persebaya?

PIKIRAN RAKYAT – Persib Bandung memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak striker asing asal Brasil Bruno Cantanhede. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persib Bandung melalui akun resmi media sosialnya.

Bruno Cantanhede menandatangani kontrak selama setengah musim bersama Maung Bandung dan bergabung di akhir tahun 2021.

“Hatur nuhun Bruno Cantanhede. Wishing you lots of luck on the next journey,” tulis akun Twitter Persib Bandung dalam keterangannya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com, pada Rabu, 6 Maret 2022.

Bruno Cantanhede sebelumnya diplot untuk menggantikan peran Geoffrey Castillion dan Wander Luiz yang dinilai tumpul dalam mencetak gol.

Karir Bruno Cantanhede bersama Persib di Liga 1 2021/222 memang kurang begitu bersinar. Di tengah harapan tinggi Bobotoh, Bruno dinilai belum bisa membuktikan dirinya sebagai striker yang tajam.

Padahal, pada debut pertamanya melawan Persita Tangerang, Bruno Cantanhede berhasil mencetak gol melalui titik putih.

Setelah laga tersebut, kontribusi Bruno Cantanhede dinilai kurang moncer, dan tidak bisa berkontribusi banyak untuk tim pada laga selanjutnya.

Bruno Cantanhede terus mendapat tekanan dari Bobotoh atas penampilannya yang kurang gereget pada awal musim kedua.