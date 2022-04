Update Transfer Persib Bandung: Esteban Vizcarra Dilepas

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang Persib Bandung Esteban Vizcarra secara resmi meninggalkan Persib Bandung. Hal itu diumumkan Persib Bandung melalui akun resmi instagram @persib pada Minggu 1 April 2022.

"Hatur Nuhun @este_viscarra. God Bless and good luck with your new journey," ujar Persib Bandung melalui akun sosial media instagram.

Pengumuman perpisahan itu kemudian mendapat tanggapan dari para bobotoh. Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada Vizcarra karena telah memberi kontribusi yang baik selama berseragam Persib Bandung.

Esteban Vizcarra telah memperkuat Persib Bandung sejak tahun 2019 silam. Saat itu dia dikontrak selama 2,5 tahun sebelum mendapatkan perpanjangan kontrak selama setengah musim pada Rabu 2 Maret 2022.

Di Persib Bandung, Esteban Vizcarra mengenakan nomor punggung 10 dan sering ditempatkan mengisi pos gelandang serang.

Musim pertamanya di Persib, Vizcarra sukses mencetak tiga gol dari 27 laga yang dimainkan. Sementara musim kedua, pemain naturalisasi itu belum mencetak gol karena kompetisi berhenti.

Saat itu Persib Bandung merupakan pemuncak klasemen Liga 1 2020 sebelum kompetisi dibatalkan karena adanya pandemi Covid-19.

Memasuki musim kompetisi BRI Liga 1 2021/2022, statistik Vizcarra mengalami penurunan.