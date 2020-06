Gelandang Persib Omid Nazari Ceritakan Kompetisi di Swedia yang Akan Segera Berlanjut

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang andalan Persib Bandung, Omid Nazari, mengungkapkan kompetisi sepak bola Swedia, Allsvenskan, akan dilanjutkan usai terhenti akibat pandemi Covid-19.

Sejak tim Persib dirumahkan pada tanggal 24 Maret 2020, Omid Nazari memilih pulang ke Swedia. Omid kini tinggal di Kota Malmo bersama keluarganya.

Omid berharap kondisi di Indonesia segera membaik agar bisa melanjutkan kompetisi lagi.

"Hari Minggu ini (14 Juni 2020), kompetisi Allsvenskan di Swedia akan dilanjutkan. Beberapa liga Top Eropa juga mulai kembali bertanding. Jadi, kita harus memiliki aturan baru dan ketat mengenai pertandingan sepak bola di masa seperti ini,” ujar Omid dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Persib, 12 Juni 2020.

Allsvenskan akan memainkan lima pertandingan pada hari Minggu, 14 Juni 2020.

IK Sirius vs Djurgadens IF, IFK Goteborg vs IF Elsborg, IFK Norrkoping vs Kalmar FF, Hammarby IF vs Ostersunds FK, dan Orebo SK vs AIK.

Dua bulan menjalani karantina dan latihan mandiri, membuat Omid rindu suasana kebersamaan dengan tim Persib.