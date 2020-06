Persib Bandung Jadikan Waktu Kick Off Liga 1 Sebagai Acuan

PIKIRAN RAKYAT - Tim Persib saat ini menunggu keputusan dari waktu kick off Liga 1 2020. Nantinya, jika telah ada keputusan resmi hal itu akan menjadi acuan bagi skuat Maung Bandung untuk kembali menggelar latihan resmi.

”Kalau mulai latihan tergantung pada keputusan PSSI (mengenai) jadwal kick off. Karena jadwal, menentukan kapan latihan dimulai. Idealnya dua bulan sebelum kick off sudah mulai latihan,’ tutur Direktur PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono saat di wawancara secara virtual, Selasa 9 Juni 2020 petang.

Dia menambahkan, jika waktu kick off liga telah ditentukan itu akan menjadi beberapa acuan bagi setiap klub, selain mempersiapkan tim.

“Pertama yang menentukan kapan tim akan berkumpul adalah kepastian kick off, kalau kick off ketahuan, itu 7 atau 8 minggu sebelum kick off tim sudah harus berkumpul untuk latihan. Sekarang kick off saja belum tahu (waktunya), sehingga kita sulit untuk kita mengumpulkan pemain. Apalagi di Bandung masih PSBB sampai tanggal 12 juni, kita tidak bisa melakukan aktivitas sampai 12 juni nanti,” katanya.

Teddy mengatakan, meski sudah ada kabar jika kompetisi akan berlanjut antara bulan September atau Oktober. Namun, Persib tidak ingin berandai-andai dan menunggu keputusan dari PSSI.

“Karena kita tidak tahu regulasi PSSI seperti apa sehingga kita menunggu karena kita juga belum tahu. Misal kompetisi mulai September, kita nggak tahu formatnya seperti apa, selesainya kapan, itu kan sangat menentukan semua. Kita tidak tahu format dan selesainya kapan, kalau formatnya bukan full kompetisi akan berbeda waktunya. Variabel sangat banyak sehingga tidak bisa diputuskan (dengan cepat),” ujarnya.

Kelanjutan dari kompetisi sendiri sangat tergantung pada situasi nasional yang saat ini sedang berperang melawan Covid-19. Selain itu, dengan adanya tatanan normal baru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan juga protokol kesehatan. Maka ini akan menjadi dasar liga nanti.