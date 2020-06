'Capat Membaik Bumiku', Doa Zulham Zamrun yang Tak Sabar Ingin Berlatih Bersama Persib

View this post on Instagram

Capat membaik bumiku ???????? Karna saya sudah merindukan suasana seperti ini dimana bisa berkumpul Deng teman2, latihan bersama, seru2an bersama.. bertemu Deng bobotoh ???? dan bertanding di stadion yang di saksikan banyak orang.. Semoga cepat pulih bumiku Amiiiiiiiiin ????????????????????????????????