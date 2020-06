Serdadu Muda Persib Beckham Putra Ingin Liga 1 2020 Berlanjut demi Tampil di Piala Dunia U-20

PIKIRAN RAKYAT - Pemain muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menginginkan kompetisi Liga 1 2020 segera berlanjut demi persiapan tampil di Piala Dunia U-20 tahun 2021 mendatang.

Liga 1 2020 ditunda keberlangsungannya sejak tanggal 16 Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pada rapat virtual yang digelar PSSI, PT LIB, dan klub-klub peserta pada 29 Mei 2020, dihasilkan opsi-opsi waktu untuk melanjutkan Liga 1 yakni pada bulan September atau Oktober 2020.

"Pastinya, semua pemain muda ingin bermain di Piala Dunia U-20. Termasuk saya. Saya berharap bisa membela Indonesia di turnamen itu,” ujar Beckham dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari laman resmi Persib.

"Kompetisi akan sangat membantu para pemain sebelum bertanding di Piala dunia," kata adik kandung Gian Zola itu menambahkan."

Sebelumnya, pada 5 Juni 2020, Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maaike Ira Puspita melaporkan hasil rapat dengan FIFA terkait persiapan Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.

"Sejauh ini, jadwal (Piala Dunia U-20) tidak berubah, 20 Mei-12 Juni tahun depan (2021). Kami melaporkan kepada FIFA terkait persiapan berbagai bidang jelang pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021, antara lain bidang project management, communications and media relations, finance and administration, legal, marketing and sponsorship, travel, transportation and logistic, safety and security, operations, competitions, referee, broadcasting media and communications, dan lain-lain," ujar perempuan yang akrab disapa Ira itu dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari laman resmi PSSI, 5 Juni 2020.

Selain melaporkan persiapan-persiapan teknis, PSSI juga melaporkan perkembangan kondisi terkini di Indonesia terkait COVID-19.