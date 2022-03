Sinyal Ciro Alves Gabung Persib Bandung Menguat, Tak Lagi Bela Persikabo Musim Depan

PIKIRAN AKYAT - Memasuki akhir BRI Liga 1 2021-2022, rumor mengenai ­perpindahan pemain mulai memanas. Dikabarkan, Ciro Alves yang saat ini membela Persikabo 1973 akan segera merapat ke Persib Bandung.

Kabar mengenai akan merapatnya pemain asal Brasil itu ke Maung Bandung untuk BRI Liga 1 musim depan berembus kencang di media sosial. Hal itu terjadi setelah Ciro Alves menyatakan tidak akan membela Laskar Pajajaran pada musim selanjutnya.

Ciro Alves memberi isyarat akan pamit dari Persikabo melalui status yang dia unggah melalui akun Instagram pri­badinya @cirooficial, Senin 7 Maret 2022 malam.

“Thanks to all the Persikabo fans for all this time. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story. (Terima kasih untuk semua fans Persikabo untuk semua waktunya. kamu orang yang sangat luar biasa! Ma­sih ada 6 pertandingan tersisa untuk akhir dari cerita ini,” katanya.

Sebelumnya, kabar bahwa Ciro Alves diminati Persib Bandung sudah merebak sejak mu­sim lalu. Hanya, saat itu dia masih ter­ikat kontrak bersama Persikabo. Per­sib Bandung pun masih memiliki Wander Luiz dan Geoffrey Castillion.

Setelah itu, pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini, Ciro Alves kembali dikaitkan dengan Persib Bandung karena performa Wander Luiz dan Geoffrey Castillion yang tidak sesuai harapan.

Akan tetapi, kabar tersebut kembali terbantah­kan saat Persib Bandung mendatangkan David da Silva dan Bruno Cantanhede.