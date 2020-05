VIDEO Persib: I Made Wirawan dan Gelar Juara 2014, Kenang Selalu Lagu We Are The Champion

PIKIRAN RAKYAT - I Made sudah bersama Persib sejak tahun 2013 saat ia pindah dari Persiba Balikpapan dan bermain bersama Persib.

Pada tahun 2014 juga ia turut membawa Persib Bandung juara setelah 19 tahun.

Ia juga turut berkontribusi dengan menanahan tendangan pinalti pemain Persipura, Nelson Alom saat babak adu pinalti melawan Persipura di final liga Indonesia 2014.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi klub, I Made Wirawan mengungkapkan, punya kesan tersendiri soal lagu 'We Are The Champions'.

Lagu dari band legendaris asal Inggris, Queen tersebut memiliki kesan tersendiri I Made Wirawan karena diputar saat Persib menjuarai liga pada 2014 silam.

I Made Wirawan mengakui dirinya sempat merinding saat lagu tersebut dikumandangkan.

"Luar biasa waktu itu. Apalagi saat lagu We Are The Champions dimainkan."

"Saya langsung merinding karena itu momen saat kita juara," ungkap I Made Wirawan.