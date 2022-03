Alasan Mohammed Rashid Tak Ikut Bentangkan Spanduk Stop War Sebelum Laga Persija vs Persib

PIKIRAN RAKYAT - Perang Rusia-Ukraina mendapat perhatian dari dunia sepak bola. Banyak klub dan kompetisi di berbagai belahan dunia yang menyuarakan agar peperangan segera diakhiri.

Sikap menentang perang turut disampaikan 2 klub besar Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sebelum laga Persija vs Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa 1 Maret 2022, para pemain dari kedua tim melakukan sesi foto dengan membentangkan spanduk bertuliskan Stop War.

Para pemain berfoto dengan pose berbaris sambil memegangi spanduk berwarna putih tersebut.

Akan tetapi, salah satu pemain Persib Bandung, Mohammed Rashid, tidak ikut bergabung bersama rekan setimnya yang berfoto memegang spanduk.

Baca Juga: Jiwa Pelawaknya Keluar, Presiden Ukraina Janji Tak akan Gigit Vladimir Putin: Kamu Takut?

Mohammed Rashid memilih menjauh beberapa langkah dari spanduk tersebut. Peristiwa itu tertangkap kamera dan viral di Twitter.

Sikap Mohammed Rashid yang tidak ikut dalam kampanye itu ternyata dilandasi kenyataan di negara asalnya, Palestina, yang masih kerap diserang oleh Israel.

Mohammed Rashid, lewat sikapnya itu, seolah ingin menyuarakan bahwa perang tidak hanya terjadi di Ukraina, melainkan juga di Palestina.

Dalam menanggapi unggahan yang viral itu, Mohammed Rashid menulis di akun Twitter pribadinya, "Stop all wars, we all want to live peacefully (Hentikan semua perang, kita

semua ingin hidup dalam kedamaian)."