Gelandang Persib Kim Jefrrey Lelang Jersey untuk Bantu Korban Terdampak COVID-19

View this post on Instagram

Selamat Sore Bobotoh!⁣ ✌???? ⁣• Saya @kimkurniawan bekerja sama dengan @explorefoundation.id akan melelang jersey PERSIB ‘Home’ 2019 untuk didonasikan pada mereka yang membutuhkan. ⁣???????? ⁣• Jika kalian ingin berpartisipasi, maka bisa langsung membalas postingan di akun ini dengan ketentuan : ⁣ ⁣ 1. Harga awal dibuka sebesar Rp 800.000-. Silakan BID dengan kelipatan Rp 50.000-.⁣ ⁣ 2. Lelang dibuka hari Jum'at, 15 Mei 2020 pukul 15.00 WIB dan ditutup Minggu, 17 Mei pukul 21.00 WIB ⁣ ⁣ 3. Untuk mengikuti lelang, silakan balas komentar pada postingan di akun ini⁣ ⁣ 4. Format komentar : (NAMA) - (NOMINAL). Contoh : RONALDO - 800.000⁣ ⁣ 5. Hanya akun pribadi yang boleh mengikuti lelang dan tidak di PRIVATE IG. ⁣ ⁣ 6. Pemenang akan diumumkan oleh saya dan @explorefoundation.id⁣ ⁣ 7. Pemenang wajib membayar lunas terhitung sejak 2x24 jam setelah dihubungi. ⁣ ⁣ 8. Apabila dalam 1x24 jam tidak ada konfirmasi, maka dinyatakan hangus (Bid n Run). Pemenang akan diserahkan pada penawar tertinggi lainnya. ⁣ ⁣ 9. Mengikuti lelang, berarti dianggap telah secara sadar menyetujui semua syarat dan peraturan. ⁣ ⁣ Mohon kerjasama teman-teman untuk mengikuti rules yang tertera, mengingat 100% hasil #ExploreLelang akan didonasikan pada mereka yang membutuhkan. ⁣ ⁣ Hatur Nuhun ????