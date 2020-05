Harga Lelang Jersey Pemain Persib Febri Haryadi, Siap Disalurkan Bantu yang Terdampak COVID-19

View this post on Instagram

Kita tidak bisa menolong semua orang. Tetapi, semua orang bisa saling tolong-menolong. Begitu pula dengan kita yg saat ini masih berjuang keluar dari pandemi Covid-19. APSSI Berbakti ingin membantu para pelatih sepak bola di Tanah Air yg terkena dampak Covid-19 & kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Penggalangan donasi dilakukan salah satunya lewat lelang jersey Persib milik Febri Hariyadi berikut tanda tangannya. Harga dibuka mulai Rp 1 juta dgn penawaran kelipatan Rp 100 ribu. Lelang dibuka hingga 29 Mei walau ada kemungkinan DIPERCEPAT atau DIPERPANJANG sesuai kebutuhan. Info resmi pembayaran akan menyusul kemudian. PENTING: Hak lelang sepenuhnya ada pada APSSI & dilakukan HANYA lewat akun resmi APSSI khusus kegiatan donasi ini di @apssindonesia.official Barang lelang akan diberikan stlh transaksi/transfer donasi dilakukan pemenang. #apssi #pelatih #sepakbola #indonesia #lelang #donasi #sepakbolabersatu #corona #covid19 #apssiberbakti @apssindonesia.official