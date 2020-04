Persib dalam Sejarah: Pertarungan Kontra Persija Mendadak Ditunda, Suporter jadi Korban

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung dijadwalkan bertanding melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 28 April 2018. Tepat hari ini, dua tahun lalu.

Namun, laga tersebut ditunda oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi usai mendapatkan rekomendasi dari kepolisian.

Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono meminta LIB menjadwal ulang laga Persija vs Persib di GBK, lantaran pelaksanaannya dianggap terlalu dekat dengan Hari Buruh Internasional (May Day).

Argo Yuwono mengatakan, kepolisian sedang bersiap mengamankan May Day, sehingga laga Persija vs Persib di jadwal ulang setelah May Day.

Uniknya, keputusan LIB untuk menunda laga Persija vs Persib baru keluar pada tanggal 25 April 2018 atau tiga hari sebelum laga.

Padahal, dalam regulasi Liga 1 2018 poin 6 tertulis bahwa perubahan jadwal pertandingan bisa dilakukan LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum laga.

Tanggapan minor soal pengunduran yang terkesan mendadak ini juga disuarakan oleh pengamat sepak bola, Akmal Marhali.

