Kiper Persib I Made Wirawan Lelang Jersey Persiba Balikpapan untuk Bantu Tim Medis

Ini adalah jersey saat saya masih di Persiba Balikpapan dan akan saya serahkan kepada manajer Persiba @ryanezardyahya untuk dilelang di akun @balistikcyber . Hasil lelang 100% akan didonasikan kepada tim medis sebagai garda terdepan melawan Virus Covid-19 yang akan disalurkan melalui @pemkot_balikpapan . Terima kasih atas partisipasinya dan mari bersama kita melawan covid-19.

Editor: Rizki Laelani