Gelandang Persib Abdul Aziz Titipkan Hasil Lelang Jersey ke Lembaga Zakat

bismillah !! Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dan teman- teman atlet x dompet dhuafa akan mengadakn #LelangJersey , GERAKAN SOLIDARITAS ATLET UNTUK CEGAH TANGKAL CORONA. jersey yang mempunyai sejarah dan perjuangan dari setiap ceritanya . yang mana hasil lelang tersebut insyaAllah akan kami donasi kan " SEMBAKO UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA " . seperti biasanya lelang akan dibuka dari harga Rp.500.000 , dengan kelipatan bidding / penawaran per Rp.100.000 , dan diisi sesuai format ( nama / no . hp ( WA yang aktif ) / angka bidd ) contoh : ( wahyu / 087812345678 / 700.000 ) bismillah insyaAllah sedekah tak akan membuat kita miskin . "bersegeralah bersedekah , sebab bala bencana tidak akan pernah bisa mendahului sedekah " ( HR. Imam Baihaqi) . lelang akan ditutup sekitar 4 hari kedepan , terhitung dimulai dari hari ini . yukkk dimulai :)

Editor: Rizki Laelani