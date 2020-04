Pemain Muda Persib Lelang Jersey saat Ladeni Arsenal, Harga Kelipatan Rp 50 Ribu

View this post on Instagram

Assalamualaikum wr wb hallo temen temen apa kabar hari ini? alhamdulillah pasti sehat ya jaga trus kesehatan kita perangi covid 19 ini saya akan melelang jersey saya ketika indonesia all stars melawan arsenal dan hasil dari lelang ini 100% akan saya donasikan untuk membantu saudara saudara kita dengan memberikan kepada penggalangan dana wabah covid19 ini. Lelang ini saya buka harga mulai dari Rp.500.000 dan temen temen lanjutkan dengan kelipatan Rp.50.000 saja dan seterusnya lelang ini saya buka mulai hari ini sampai tanggal 20 april 2020 pukul 20.00 WIB untuk penawaran bisa melalui kolom komentar di bawah ini. contoh penawaran bechkam :Rp.500.000. . catatan: dilarang menggunakan akun palsu akun yang memberi penawaran tidak di privat dan ketika sudah memberikan penawaran mohon untuk serius. semoga lelang ini menjadikan keberkahan bagi temen temen semua yang berpartisipasi dan memberikan keringanan bagi sanak saudara kita yang kesulitan di tengah pandemi saat ini.❤️❤️????????

Editor: Rizki Laelani