Persib Bandung Libatkan Bobotoh Bantu Sumbang APD untuk Tenaga Medis

View this post on Instagram

✊???? Hayu #Sauyunan berdonasi dengan masker #PERSIB. Berbagai keunggulannya dapat menangkal persebaran virus. ???? Sakit atau tidak sakit tetap pakai masker saat berkegiatan di luar rumah karena ini sesuai anjuran WHO dan imbauan Presiden @jokowi. #BaiknyaDiRumah #MenangBersama