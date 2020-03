Kata Bobotoh saat Tahu Penyerang Persib Bandung Wander Luiz Positif Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Bobotoh Persib Bandung memberi dukungan pada Wander Luiz yang saat ini dinyatakan positif terjangkit virus Corona.

Bobotoh memberi dukungan dan semangat pada Wander Luiz melalui kolom komentar akun instagram sang pemain.

Doa dan dukungan bobotoh terlihat memenuhi kolom komentar akun instagram Wander Luiz.

Bahkan, hingga berita ini dibuat, pemain asal Brasil itu sudah mendapatkan 17.337 komentar pada sebuah unggahan video di Instagram yang mengonfirmasi dirinya positif Covid-19.

“Stay strong bro. Get well soon. Everything will be alright. (Tetap kuat. Lekas sembuh. Semua akan baik-baik saja),” ungkap seorang bobotoh dengan akun pengguna @naufal.gf, Sabtu 28 Maret 2020.

“I’m sure you can do it, let’s cheer up. Surely you are strong. WANDER LUIZ. (Saya yakin kamu bisa melakukan itu, ayo semangat. Tentunya kamu kuat. Wander Luiz),” tulis @akhdnfthii13.

Selain bobotoh, tak sedikit pula pesepakbola dan suporter sepakbola Indonesia lainnya yang mengirimkan dukungan terhadap pemain bernomor punggung 9 tersebut.

Mereka semua berharap Wander Luiz bisa pulih dan kembali ke lapangan hijau.

Menurut keterangan dokter tim PERSIB, M. Rafi Ghani, Wander Luiz akan menjalani karantina/isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di kediamannya.