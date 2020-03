Virus Corona: Robert Alberts Sebut Persib Ikuti Arahan PSSI untuk Sikapi Krisis di Indonesia

View this post on Instagram

Antisipasi pencegahan penyebaran virus corona di Kota Tasikmalaya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman didampingi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhamad Yusuf, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Anom Karabianto, Dandim 0612/Tasikmalaya dan unsur Muspida lainnya mengelilingi Kota Tasikmalaya, Minggu (22/3/2020). . Wali Kota Tasikmalaya berteriak-teriak di pengeras suara mobil Dinas Perhubungan, dengan memberikan arahan dan ajakan kepada masyarakat untuk waspada dan tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, dan selalu menggunakan masker dalam upaya pencegahan virus COVID-19. . Rombongan Wali Kota Tasikmalaya mengelilingi jalur-jalur penting di Kota Tasikmalaya, mulai dari Balekota, Alun-alun, Taman Kota, Pasar Cikurubuk dan Komplek Olahraga Dadaha. . Aris Mohamad F/PR Vid. Editor: Gesang/PR . Selengkapnya cek Instastory (www.pikiran-rakyat.com) . Kirimkan foto/video anda ke : WA/Telegram 08112355650 (Pikiran Rakyat) . #walikota #wakilwalikota #tasikmalaya #cegahcorona #siagacorona #corona #viruscorona #coronavirus #coronaoutbreak #covid #covid19 #pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat

Editor: Rizki Laelani