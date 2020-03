4 Fakta Menarik Usai Persib Kalahkan PSS Sleman, Teror Virus Corona hingga Cederanya Teja Paku Alam

View this post on Instagram

IMBAUAN. Dalam kondisi seperti hari-hari ini, di seluruh dunia juga di tanah air, terkait penyebaran virus covid-19. Sebaiknya kita mampu mengukur dan mampu menahan diri untuk tidak mendatangi kegiatan2 yang hukumnya tidak wajib yang bersifat berkerumun secara massal dan atau berdempetan secara fisik. Jika kegiatannya bersifat wajib, silakan melakukan antisipasi yang terukur dan rasional. Semoga bisa maklum dan mari menjaga diri dengan rasionalitas yang baik. Hatur Nuhun.

