Dapat 3 Penghargaan, Penyerang Asing Persib Bandung Wander Luiz Jawab Kepercayaan Bobotoh

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan menghadapi Persela Lamongan pada akhir pekan lalu tidak akan bisa dilupakan oleh penyerang asing Persib Wander Luiz Queiroz Dias.

Selain menyumbangkan dua gol, berkat penampilan apiknya di laga tersebut, pemain asal Brasil ini mendapat tiga penghargaan yang diraihnya dan diumumkan melalui @liga1match, selaku akun Instagram resmi kompetisi Liga 1 2020.

Luiz dinobatkan sebagai the best player of the week, the best goal of the week, dan the best celebration of the week.

Tiga penghargaan tersebut tentunya menjadi tambahan motivasi baginya, mengingat Persib akan menghadapi salah satu pertandingan besar di Liga 1 yaitu saat dijamu Arema FC.

Meski mendapat pujian dari bobotoh dan penghargaan yang diterimanya, pemain yang sebelumnya bermain di Liga Vietnam ini tidak ingin cepat berpuas diri, karena dirinya masih ingin menunjukan kemampuan terbaiknya untuk Persib.

“Pertandingan kemarin (lawan Persela) saya merasa sangat bagus dan senang akhirnya bisa merasakan kompetisi sepak bola di Indonesia dan mencetak dua gol. Saya merasa sangat senang, tapi ini baru awal dan kami masih harus berlatih untuk kebih baik lagi. Penghargaan Ini harus menjadi penanda agar saya bisa tampil konsisten bersama Persib. Saya adalah penyerang, dan tugas saya mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk kemenangan tim” tutur Wander Luiz, di stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, 4 Maret 2020.

Dia menambahkan, selama ini dirinya selalu merasa takjub melihat animo yang ditunjukan oleh para suporter sepak bola di Indonesia kala membela langsung tim kesayangannya di lapangan.

“Saya sudah pernah tampil menghadapi beberapa klub Indonesia di tahun lalu. Ini bukan pertama kali bagi saya. Ketika saya masih bermain bersama klub Vietnam, saya bertanding melawan Persija dan Makassar. Ini bukan kali pertama, tapi sangat bagus, ada banyak fans dan saya menyukai itu,” katanya.