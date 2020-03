Raih Tiga Penghargaan pada Debutnya Bersama Persib di Liga 1 2020, Wander Luiz: Saya Tidak Boleh Puas dengan Ini Semua

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung berhasil menuntaskan dengan baik laga pertamanya di Liga 1 2020.

Bertemu dengan Persela Lamongan, Maung Bandung sukses mencatatkan kemenangan pada laga ini.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat pada Minggu, 1 Maret 2020, Persib berhasil menang dengan skor 3-0.

Baca Juga: 5 Tips untuk Menjaga Hubungan Baik dengan Teman

Tiga gol kemenangan Persib dicetak oleh dua pemain anyar yaitu Wander Luiz (2) dan Geoffrey Castillion.

loading...

Catatan gol ini menandakan kiprah kedua pemain dalam mengawali Liga 1 pertama mereka bersama Persib.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Persib, Wander Luiz mendapatkan tiga gelar dalam pertandingan debutnya di Persib.

Baca Juga: Stasiun KAI di Daop 5 Purwokerto Dilengkapi Hand Sanitizer untuk Cegah Wabah Corona

Ia dipertandingan pertamanya mendapatkan penghargaan Best Player of The Week, Celebration of The Week dan Goal of The Week.