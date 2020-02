Pertama Kali Diberikan Wartawan dalam Bobotoh Day, Penghargaan untuk Pemain Persib akan Dilakukan Setiap Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Forum Wartawan Persib (FWP) menyerahkan penghargaan untuk para pemain Persib Bandung dalam acara bertajuk Bobotoh Day di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 22 Februari 2020.

Penghargaan yang diberikan FWP dalam ajang Bobotoh Day mencakup berbagai kategori yaitu

1. Player of The Year 2019

2. Young Player of The Year 2019

3. Goal of The Year 2019

4. Breakthrough Player of The Year 2019

5. The Most Supported Brand 2019

6. The Most Concern Person 2019

7. Lifetime Achievement

PAS Band tampil di hadapan ribuan bobotoh Persib dalam acara bertajuk Bobotoh Day di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 22 Februari 2020.*

ROSEMARY tampil di hadapan ribuan bobotoh Persib dalam acara bertajuk Bobotoh Day di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 22 Februari 2020.*

Perwakilan Forum Wartawan Persib, Dani Wihara mengatakan, penghargaan kepada pemain baru pertama kali dilakukan oleh para wartawan. Rencananya, penghargaan serupa akan dilakukan setiap tahun.

Baca Juga: India Temukan 2 Tambang Berisi 3.500 Ton Emas, 5 Kali Lebih Banyak dari Cadangan Emas Negara

Sementara itu, perwakilan pemain Persib Bandung I Made Wirawan mengatakan, penghargaan yang diberikan wartawan dalam ajang Bobotoh Day akan menambah motivasi pemain untuk memberikan hasil terbaik setiap musimnya.

Legenda Persib Indra Thohir menyebut, penghargaan yang diberikan FWP dalam ajang Bobotoh Day adalah bentuk dukungan kepada Persib Bandung untuk bersama-sama membangun tim.

Pada sesi pemberian penghargaan, penjaga gawang senior Persib I Made Wirawan mendapatkan penghargaan kategori Best Player of The Year 2019.