Zulham Zamrun Jalankan Tugas sebagai Algojo dengan Baik, Persis Solo Mesti Akui Ketangguhan Persib Bandung

PIKIRAN RAKYAT – Tim Persib kembali meraih hasil positif pada pertandingan persahabatan di persiapan pramusim menjelang Liga 1 2020 berlangsung.

Kali ini giliran Persis Solo yang harus mengakui ketangguhan skuat Maung Bandung setelah menyerah 0-2, pada pertandingan yang digelar di stadion Manahan, Solo, Sabtu, 15 Februari 2020.

Ini merupakan kemenangan ketiga Persib di pertandingan persahabatan yang telah dijalani oleh supardi Nasir dan kawan-kawan.

Sebelumnya, Pangeran Biru mengalahkan Melaka United dan Barito Putera.

Dua gol untuk kemenangan Persib dari Persis Solo dicetak oleh Beckham Putra Nugraha pada menit ke-10 dan penalti Zulham Zamrun menit ke-16.

Setelah dijamu Persis solo, Persib akan melanjutkan laga persahabatan menghadapi PS Sleman, di Stadion Maguwoharjo, pada hari Senin 17 Februari.

Pertandingan persahabatan melawan Persis Solo ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo yang bertajuk “Anniversary Match a Synergy between Supporters and The Government”.

Sebelum pertandingan antara Persis Solo melawan Persib digelar.