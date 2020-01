Resmi, Hengkang dari Persib Bandung Ezechiel N'Douassel Gabung Bhayangkara FC

PIKIRAN RAKYAT - Polemik hengkangnya Ezechiel N’Douassel dari Persib Bandung akhirnya terjawab sudah. Pemain berkebangsaan Chad itu secara resmi bergabung dengan tim Liga 1 yang lain yaitu Bhayangkara FC.

Kepastian bergabungnya Ezechiel N’Douassel dengan Bhayangkara FC diumumkan langsung oleh tim berjuluk The Guardian itu di akun Instagram resmi mereka.

Dalam postingan yang diunggah pada Selasa 21 Januari 2020, Bhayangkara FC menyebut bahwa King (julukan Eze) sudah bergabung.

“The KING is Here, King Ezechiel N’Douassel. Welcome bro,” tulis Bhayangkara FC.

Hengkangnya Ezechiel N’Douassel sekaligus menjawab berbagai rumor yang selama ini terus bergulir panas, terutama di Persib Bandung.

Sang pemain secara terang-terangan ingin hengkang dari Persib Bandung dengan alasan yang tak diketahui.

Bahkan Ezechiel telah resmi mengajukan surat pengunduran diri dari Persib Bandung dan terkonfirmasi lewat pernyataan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara S Taryono.