Bruno Cantanhede Resmi Gabung Persib, Membayangkan Duo Brasil Jadi Mesin Gol Maung Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Persib Bandung memperkenalkan Bruno Cantanhede sebagai ujung tombak Maung Bandung menggantikan posisi Wander Luiz.

Bruno Cantanhede akan diduetkan dengan David da Silva yang lebih dulu diumumkan Manajemen Persib Bandung.

Diperkenalkannya nama Bruno Cantanhede menutup berbagai isu soal siapa pengganti Wander Luiz di lini serang Persib Bandung.

Persib Bandung mengumumkan Bruno Cantanhede sebagai pemain barunya melalui akun Instagra @persib pada Sabtu, 18 Desember 2021.

"It's time to do the Samba dance. This Bruno is ours! Wilujeng Sumping, Bruno!," tulis pihak Persib Bandung dalam unggahan reels instagram pada Sabtu, 18 Desember 2021.



Sementara itu, pemain asal Brasil, David da Silva pernah mencetak gol ke gawang Persib saat dirinya masih berseragam Persebaya Surabaya pada Liga 1 2018 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, 26 Juli 2018 lalu.

Di pertandingan tersebut, Persib mampu memenangi pertandingan dengan skor akhir 4-3. Empat gol Pangeran Biru disumbangkan Supardi menit 5 dan 22 serta Ghozali Siregar di menit 53 dan 81.

Sementara gol David da Silva bersarang di gawang PERSIB saat laga sudah memasuki menit 88. Dalam laga itu, ia menuntaskan umpan dari sepak pojok.

Kini, David da Silva telah secara resmi bergabung dengan Pangeran Biru untuk menjalani putaran kedua Liga 1 2021/2022. Pencetak tujuh gol di klub sebelumnya Terengganu di Malaysia Super League itu diharapkan bisa meningkatkan performa tim.