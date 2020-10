MBA ITB Raih Penghargaan dalam Ajang Indonesia Digital Popular Brand Award 2020

PIKIRAN RAKYAT - Program Studi Master of Business Administration (MBA) SBM ITB berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2020 yang diselenggarakan oleh INFOBRAND.ID bekerja sama dengan TRAS N CO. MBA SBM ITB meraih penghargaan untuk kategori Magister Manajemen/ Master of Business Administration, pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Ketua Program Studi MBA SBM ITB Kampus Bandung Subiakto Soekarno mengatakan, MBA SBM ITB berupaya untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Penghargaan tersebut didedikasikan untuk SBM ITB, termasuk dekan, wakil dekan, dosen, mahasiswa, dan seluruh staff.

Penghargaan sebagai salah satu program studi yang memiliki popularitas di media digital sejalan dengan meningkatnya aktivitas SBM ITB memanfaatkan media digital. Semenjak diberlakukannya pembatasan pertemuan fisik dalam aktivitas perkuliahan akibat pandemi Covid-19, SBM ITB secara aktif menyebarkan pengetahuan melalui berbagai media digital.

SBM ITB secara aktif mengundang dosen, mahasiswa, dan alumni untuk menjadi narasumber pada podcast dan webinar SBM ITB saat pandemi Covid-19. Selain itu, SBM ITB juga terus berupaya menjawab kebutuhan mahasiswa dengan menyediakan buku virtual.

"Meningkatnya aktivitas digital ini dilaksanakan sebagai upaya untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan SBM ITB meski dibatasi jarak fisik," kata Subiakto dalam siaran pers yang diterima "PR", Selasa, 27 Oktober 2020.

Indonesia Digital Popular Brand Award merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bagi brand di Indonesia yang sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktifitas brandnya melalui media digital. Dampaknya, brand tersebut lebih unggul dan popular dibandingkan brand lain.

Pada tahun ini, Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) memasukkan kategori khusus yang diperuntukkan kepada perguruan tinggi di Indonesia. Penghargaan ini didapatkan dari hasil survei berdasarkan tiga parameter penilaian Indonesia Digital Popular Brand Index, yaitu mesin pencari (search engine based), sosial media (social media based), dan laman (website based). Selain itu penghargaan kategori khusus juga diberikan kepada perguruan tinggi terpilih yang telah menerima ulasan pada lebih dari 10.000 halaman Google. Selain itu, yang masuk ke dalam 10 peringkat teratas atau TOP 10 di dalam kategori penghargaannya.

CEO Trans N Co Tri Raharji juga berharap ITB semakin mencerdaskan anak bangsa di Indonesia. Dengan demikian, sumber daya manusia Indonesia terus berkembang dan berdaya saing.***