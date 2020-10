Unpad dan CoEHAR Universitas Catania Jalin Kerja Sama Penelitian Pengurangan Risiko

PIKIRAN RAKYAT - Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama dengan The Center of Excellence or the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) Universitas Catania, Italia.

Kerja sama antar dua universitas berkelas dunia ini bertujuan untuk melakukan penelitian dalam mempelajari konsep pengurangan risiko, khususnya pada produk tembakau alternatif.

CoEHAR Universitas Catania sendiri merupakan Pusat Penelitian antar departemen, yang didirikan dengan tujuan mempelajari efek dan kerusakan serta dampak buruk kesehatan akibat asap rokok.

Khususnya untuk mengembangkan strategi dalam membatasi dan mengurangi risiko akibat asap rokok melalui pemanfaatan inovasi serta teknologi baru.

Kepala Kantor Internasional Unpad, dr. Ronny Lesmana, M.Kes., AIFO, PhD menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk kolaborasi penelitian di kedua universitas mengenai pengurangan risiko.

“Unpad sebagai World Class University (WCU) bekerja sama dengan berbagai universitas luar negeri, khususnya kerja sama di bidang penelitian agar semakin mendorong Unpad menjadi Research University” ujar dr. Ronny di Kampus Unpad, Rabu, 21 Oktober 2020.

Kolaborasi ini berupa kerja sama riset, akademik, pertukaran pelajar, dan bantuan fasilitas laboratorium melalui pengiriman mesin berteknologi mutakhir untuk riset.

Riset dan kajian berfokus pada pengurangan risiko khususnya pada tembakau, yang turut melibatkan Laboratorium Sentral dan Pusat Studi di Unpad, yakni Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran (PUIIPK Unpad).