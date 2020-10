Unikom dan PR Sepakat Perkuat Kewirausahaan Media

PIKIRAN RAKYAT - Universitas Komputer Indonesia (Unikom) dan Pikiran Rakyat sepakat mempererat kerjasama.

Dalam waktu dekat, kedua lembaga ini menyepakati penguatan materi kewirausahaan (entrepreneuship) yang menjadi muatan akademik inti di Unikom dengan bidang media yang menjadi kekuatan Pikiran Rakyat dalam konsep Mediapreneurship bagi para mahasiswa.

Hal tersebut mengemuka pada silaturahmi unsur pimpinan Pikiran Rakyat dengan Rektor Unikom Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto.

Baca Juga: Bantah Tudingan Nikah Siri, Sule dan Nathalie Holscher Buka Suara Soal Persiapan Pernikahan

Dari Pikiran Rakyat hadir Direktur Bisnis H Januar P Ruswita, Sekretaris Perusahaan Erwin Kustiman, dan VP PR Media Network Dadang Hermawan.

Rektor Eddy menjelaskan, entrepreneurship merupakan salah satu kendaraan untuk mendayagunakan demografi penduduk, meningkatkan perekonomian sebuah negara dan daya saing bangsa.

Survei yang dilakukan oleh perusahaan komunikasi Y&R, BAV Consulting serta tim riset Wharton School of the University of Pennsylvania membuktikan, semakin banyak kesempatan berwirausaha di sebuah negara, maka akan semakin baik pula iklim ekonomi di negara tersebut.

Baca Juga: Sisi Lain Demo Tolak UU Ciptaker, Pemungut Sampah Mengais Serpihan Rupiah hingga Aksi Polisi Peduli

“Oleh karena itu, sejak awal Unikom menjadikan kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dari semua prodi dan fakultas. Kemandirian harus menjadi bekal utama lulusan dalam berkiprah di masyarakat. Apalagi kalau dikaitkan dengan wacana disrupsi dan digitalisasi,” ungkap Eddy Suryanto Soegoto.