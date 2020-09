Tak Hanya Diberikan Kuota Internet Gratis, Pelajar pun akan Dapat Tablet Murah dari Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mencairkan dana bantuan kuota internet bagi siswa dan guru selama pandemi corona.

Oleh karenanya, kemarin 11 September 2020 dipastikan pendaftaran pengajuan subsidi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen ditutup.

Untuk tahap selanjutnya, Kemendikbud sedang memvalidasi para calon penerima subsidi kuota internet gratis untuk siswa (SD/SMP/SMA) 35GB per bulan, guru akan mendapat 42GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50GB per bulan.

Tak hanya kuota gratis, pemerintah juga berencana memfasilitasi para siswa agar bisa mengikuti PJJ dengan menyiapkan bantuan tablet murah.

"Jadi ini salah satu program, kami lihat bagaimana menyediakan tablet murah untuk masyarakat.

"karena kita ketahui pulsa, sebagian besar siswa menggunakan nomor orang tua," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam video conference di Jakarta, Kamis 10 September 2020.

Sebagaimana diberitakan Isubogor.com dalam artikel, "Bantuan Kuota Internet 35GB hingga 50GB Segera Cair, Pemerintah Juga Siapkan Bantuan Tablet Murah", Airlangga mengingatkan bantuan tablet murah ini butuh pengkajian lebih mendalam lagi. Sehigga nantinya, bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk keperluan lain.